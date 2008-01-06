Симоненко в церковь не пойдет, но кутью съест

В ночь с 6 на 7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных праздников церковного года - Рождество. Газета "Сегодня" поинтересовалась у известных политиков и "звезд", как они будут встречать этот светлый праздник.

Звонок журналиста застал лидера коммунистов Петра Симоненко на рабочем месте в его кабинете в здании ЦК КПУ в Киеве на улице Борисоглебской. Накануне рождественских праздников Петр Николаевич, используя политзатишье, работает над книгой "Формирование власти" и несколькими статьями. Праздник Рождества последние 20 лет для него отчасти грустный - 7 января 1986 года умерла его мама Марина Ивановна. "Мама очень любила этот праздник. Всегда готовила кутью с маком, изюмом и медом. Именно с такими ингредиентами мне и сейчас нравится ее есть". В гости к Симоненко приедет его младший сын Константин и 4-летняя внучка Лизочка. Петр Николаевич для нее приготовил куклу. "В церковь я не пойду. Но я поздравил с этим великим христианским праздником и митрополита Владимира, и всех архиереев Украинской Православной Церкви".