Власть не имеет права выполнять ультиматумы Майдана - Азаров

Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Какая власть будет воспринимать ультиматумы? Власть, которую избрал народ, не имеет права исполнять ультиматумы. Потому что народ голосовал за абсолютно другую программу. Где в программе, с которой на выборах шел Янукович или наша партия, записано, что мы должны исполнять ультиматумы?», - спросил премьер.

Напротив, по его словам, если бы власть пошла на поводу и стала бы исполнять их требования, тем самым она бы показала, что в стране нет демократически избранной власти.

«Поэтому единственный способ привести ситуацию к нормальному демократическому процессу – это сесть за стол переговоров и на профессиональном уровне обсудить все аргументы», - добавил Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, в час дня должен начаться второй раунд переговоров представителей оппозиции с Президентом Виктором Януковичем.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко сегодня пришел к митингующим на ул. Грушевского в Киеве и призвал временно приостановить противостояние.

Он сказал, что сейчас идет на переговоры к Президенту Виктору Януковичу, договариваться об отмене законов, принятых 16 января, об отставке правительства, министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и досрочных выборах Верховной Рады Украины .

Кличко призвал протестующих не атаковать внутренние войска и «Беркут » до тех пор, пока не завершатся переговоры.

Он сказал, что договорился с «Беркутом», чтобы они также не атаковали.

Кличко отметил, что переговоры будут продолжаться до 20.00.

Сейчас митингующие прекратили активные действия.