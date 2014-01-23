Глава ОБСЕ готов быть посредником в переговорах украинской власти та активистов

Об этом говорится в заявлении председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, опубликованном в среду вечером на сайте ОБСЕ, пишет LB.ua.

Буркхальтер призвал все стороны противостояния воздержаться от насилия и приступить к мирному диалогу как первому шагу в разрешении кризиса.

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"Я призываю все стороны воздержаться от насилия и пытаться стабилизировать ситуацию путем диалога с участием всех партий. Я глубоко озабочен сообщениями о жертвах и мои мысли — с семьями погибших и раненых. Как председатель ОБСЕ Швейцария готова помочь Украине найти выход из кризиса", — заявил Буркхальтер.

"Мы призываем украинские власти сделать все, что в их силах для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности, быстро провести расследование и призвать к законуответственных за жертвы и насилие", — сказал глава МИД Швейцарии, который является также федеральным президентом страны.