Зюганов передал Грачу «Партийную доблесть»

Первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ награжден высшей партийной наградой Компартии Российской Федерации - орденом «Партийная доблесть».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского рескома КПУ, Л.ГРАЧ награжден «в знак признания заслуг перед коммунистическим движением и в деле восстановления братского союза народов СССР, а также в связи с 60-летием со дня рождения».

Орден по поручению лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА был вручен лидеру коммунистов Крыма депутатом Государственной Думы РФ от фракции Компартии, бывшим командующим Черноморским флотом адмиралом Владимиром КОМОЕДОВЫМ.

Справка УНИАН. 1 января 2008 года Л.ГРАЧУ исполнилось 60 лет.