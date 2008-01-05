Луценко проведет коллегию во Львове

14 января во Львове состоится выездная коллегия Министерства внутренних дел Украины.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия с общественностью и СМИ Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Коллегия состоится при участии министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и всех руководителей областных управлений Министерства внутренних дел.

Перечень вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение коллегии, уточняется, отметили в ГУМВД.