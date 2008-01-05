Луценко проведет коллегию во Львове
16:58, 05 января 2008Политика
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Перечень вопросов уточняется
14 января во Львове состоится выездная коллегия Министерства внутренних дел Украины.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия с общественностью и СМИ Главного управления МВД Украины во Львовской области.
Коллегия состоится при участии министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и всех руководителей областных управлений Министерства внутренних дел.
Перечень вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение коллегии, уточняется, отметили в ГУМВД.
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