Улицу Грушевского практически не видно из-за черного дыма

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент уже не видно ни кордона милиции, ни зданий вверх по улице Грушевского.

Митингующие продолжают подносить новые шины и поджигают их, дым становится все гуще.

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Милиция продолжает применять шумовые и газовые гранаты, а также ведет постоянную стрельбу резиновыми пулями.

Непосредственно физических столкновений между митингующими и милицией не происходит.