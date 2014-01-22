Улицу Грушевского практически не видно из-за черного дыма

13:41, 22 января 2014
Политика
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Часть улицы Грушевского практически не видно из-за густого черного дыма, который поднимается от импровизированных баррикад из шин

Часть улицы Грушевского практически не видно из-за черного дыма / Russia Today

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент уже не видно ни кордона милиции, ни зданий вверх по улице Грушевского.

Митингующие продолжают подносить новые шины и поджигают их, дым становится все гуще.

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Милиция продолжает применять шумовые и газовые гранаты, а также ведет постоянную стрельбу резиновыми пулями.

Непосредственно физических столкновений между митингующими и милицией не происходит.

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