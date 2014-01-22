В больницы Львова привезли первых раненых из Киева - мэр Львова

Об этом он сообщил УНИАН.

«Сегодня Львов начинает принимать раненых из Киева. Это наша тяжелая работа, которую мы должны качественно организовать, потому что люди боятся в Киеве ложиться в больницу. Сегодня Львов четко проявил свою позицию, когда мы поддержали всех ребят, которые служат во внутренних войсках и не хотят никуда ехать. Они попросили людей, чтобы заблокировали их. Эта работа четко ведется и есть понимание людей, потому что мы все украинцы, мы хотим нормально жить в своей стране. Очень многие львовяне сегодня поехали в Киев, они имеют свою позицию, они ее выражают, они не боятся. Поэтому сегодня, если говорить о действиях, их надо совершать», - отметил Садовый.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января продолжаются столкновения между митингующими и правоохранителями.

Всего с 16.00 19 января на утро 21 января киевские врачи оказали помощь 122-м участникам акций протеста, в настоящее время 50 пациентов находятся в стационарах больниц.

20 января городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что львовские медики выступили с инициативой принимать на лечение травмированных в столкновениях с милицией в Киеве.

"Получаем информацию, что травмированные в столкновениях с милицией в Киеве не всегда чувствуют себя в безопасности в столичных медицинских учреждениях. Поэтому львовские медики выступили с инициативой принимать на лечение в наших больниц всех раненых, независимо от места проживания", - отметил мэр Львова.

21 января заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виктор Корж заявил, что призывы не пользоваться услугами киевских больниц оскорбительны для медицинского сообщества столицы. По его словам, медицинская помощь пострадавшим во время массовых акций в центре Киева оказывается круглосуточно и в полном объеме.

В то же время раненный 20 января в столкновениях на улице Грушевского корреспондент ВВС Украины Роман Малко рассказал, что он пошел в больницу в сопровождении главного редактора издания и еще нескольких коллег, поскольку ему не советовали идти туда одному из-за информации, что людей из Александровской больницы забирает милиция и возбуждает уголовные дела.

21 января в Киеве неизвестные похитили общественного активиста Игоря Луценко. Как написала на своей странице в Facebook активистка Мария Лебедева, Луценко на своей машине привез в Александровскую больницу пострадавшего Юрия Вербицкого. По данным активистки, Луценка похитили вместе с пострадавшим.

Вечером того же дня Луценко вышел на связь и сообщил, что его удерживали в плену, били а затем завезли в лес за город и бросили. Сейчас он с травмами находится в клинике "Борис". Что произошло с другим активистом пока не известно.