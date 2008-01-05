Ющенко в Сочельник поедет в Ворохту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра планирует посетить зимний детский лагерь в поселке Ворохта Ивано-Франковской области, где отдыхают дети-сироты из всех регионов Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В частности, по данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО, который с 30 декабря находится на Прикарпатье, 6 января, в Сочельник, намерен пообщаться с детьми, вручить им книги и другие необходимые вещи, ознакомиться с условиями отдыха.

Как отмечают в ОГА, в зимнем детском лагере в Ворохте уже традиционно на Рождественские праздники отдыхают дети-сироты из всех регионов Украины. В этом году в детском лагере «Украина» отдохнут 135 воспитанников школ-интернатов. В лагере созданы хорошие условия для проживания и досуга детей. Дети-сироты будут кататься на лыжах на базе известного туристического комплекса «Буковель».

Кроме воспитателей из учебных заведений, с детьми занимаются и 15 волонтеров из Канады – преимущественно это молодые люди из украинской диаспоры. Отдых сирот будет насыщенным и интересным, заверяют в ОГА.

Круглосуточно в детском лагере несет службу патрульный наряд милиционеров. Учитывая тот факт, что почти каждый день дети будут ездить на горные склоны туркомплекса «Буковель», УМВД в области закрепило за детским лагерем экипаж Госавтоинспекции, который будет обеспечивать безопасное перемещение детей по дорогам.