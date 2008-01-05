Балогу назвали самым влиятельным закарпатцем-2007

Самым влиятельным земляком 2007 года жители Закарпатской области назвали главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель аналитического отдела Карпатского информационного центра Александр КОВАЛЬ по результатам экспертного опроса, проведенного центром на протяжении декабря 2007 года.

По его словам, экспертами были отобраны представители разнообразных сфер жизнедеятельности общества, которые выставили баллы самым влиятельным закарпатцам.

На втором месте после В.БАЛОГИ по набранным баллам - председатель Государственной налоговой администрации в Закарпатской области Татьяна ШАПОВАЛОВА. Третье место занял городской председатель Ужгорода Сергей РАТУШНЯК. Глава Закарпатской облгосадминистрации Олег ГАВАШИ, согласно оценкам экспертов, на четвертом месте в рейтинге самых влиятельных закарпатцев.

Дальше в рейтинге: народный депутат Украины, руководитель БЮТ на Закарпатье Александр КЕМЕНЯШ, первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Иван БАЛОГА, до последнего времени городской председатель города Мукачево, народный депутат Украины ("Наша Украина - Народная самооборона") Василий ПЕТЕВКА, директор ОП "Ужгородский коньячный завод", депутат областного совета от СПУ Владимир ГИСЕМ, Апостольский администратор Мукачевской греко-католической епархии Милан ШАШИК.

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК, по результатам опроса, занял десятое место в рейтинге самых влиятельных закарпатцев 2007 года.