Депутат–«бютовец» подстрелил соседа

29-летний депутат–«бютовец» оказался в центре громкого скандала в новогоднюю ночь. Об инциденте, произошедшем в Полтаве с помощником народного депутата от фракции БЮТ Владимира Левцуна, депутатом горсовета от БЮТ, сообщает Обком. В три часа 1 января он постучал в квартиру своих соседей, которые живут этажом выше. Когда дверь ему открыл хозяин квартиры, депутат достал пистолет ПМ и выстрелил в ногу молодому человеку. После чего произвел еще два выстрела вглубь помещения и спустился в свою квартиру. По крайней мере, именно о таком развитии событий во вчерашнем вечернем телеэфире ОДТРК «Лтава» рассказали телезрителям родственники подстреленного 20-летнего парня.

К счастью пистолет был заряжен резиновыми пулями. Но ранение оказалось сложным настолько, что врачам пришлось ампутировать парню часть пальца на ноге, раздробленного пулей. Остальные выпущенные из ПМ пули нашли застрявшими в межкомнатной перегородке. Пришедшие в себя жильцы вызвали милицию и «скорую». Правоохранители установили, что депутат имел право на ношение оружия травматического действия. А попал в соседа, как пояснил сам депутат, случайно, делая предупредительный выстрел в пол, обороняясь от соседей и их гостей, не в меру разгулявшихся.

Пистолет у «стрелка» изъяли. Как рассказал изданию начальник полтавской милиции, в управлении не намерены спускать на тормозах расследование этого происшествия. Статус депутата горсовета не дает право владельцу оружия применять его в явно неадекватной ситуации, считает В. Дидык. Сейчас в милиции ожидают результата судебно-медицинской комиссии, которая сделает вывод о степени тяжести увечья, нанесенного депутатом своему соседу. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.