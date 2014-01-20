В МВД рассказали о травмах правоохранителей на Грушевского

Начальник Центрального госпиталя МВД Анна Коваленко заявляет, что у потерпевших на улице Грушевского правоохранителей диагностированы ожоги шеи и лица, закрытые черепно-мозговые травмы, резаные раны мягких тканей, переломы, ушибы и отравление газом неизвестного происхождения.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, один из госпитализированных получил глубокие колото-резаные раны и закрытую черепно-мозговую травму, после ранения он потерял много крови.

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По его словам, «во время охраны общественного порядка на улице Грушевского увидели, как в солдат начали бросать бутылки с зажигательной смесью. Мы выстроились перед солдатами. Тогда активисты начали наступление, били палками, камнями. Меня ударили по голове, и я упал. Потом меня затащили в толпу, сорвали шлем и бронежилет. К счастью, своевременно подбежали медики. Они вытащили меня из толпы и донесли до кареты скорой».

Как напомнили в милиции, около 100 работников органов внутренних дел обратились за медицинской помощью после массовых беспорядков возле Европейской площади в столице. 61 из них госпитализирован.