Советник премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам энергетической политики Александр ГУДЫМА обратился в Министерство топлива и энергетики с просьбой немедленно провести расследование относительно передачи правительством Виктора ЯНУКОВИЧА под контроль структур РАО «ЕЭС» экспортной линии электропередачи Южно-Украинская АЭС – Исакча (Румыния).

Об этом сообщает официальный сайт БЮТ. «Несколько раньше, вопреки действующему законодательству, ЯНУКОВИЧ и Ко передали под контроль структур РАО «ЕЭС» ЧУБАЙСА экспортную линию электропередачи 750 кВ Южно-Украинска АЭС – Исакча (Румыния)», - утверждает А.ГУДЫМА.

Он просит Министерство топлива и энергетики немедленно провести расследование инцидента. Также депутат намерен инициировать в парламенте создание специальной следственной комиссии по расследованию многочисленных фактов незаконного отчуждения правительством В.ЯНУКОВИЧА стратегического имущества государства.

Как сообщает сайт, Бурштынский энергетический остров является частью энергетической системы Украины, которая работает параллельно с энергосистемами Европейского Союза. Важную роль в этом играет Теребле-Рикская гидроаккумулирующая электростанция, которую правительство В.ЯНУКОВИЧА успело перед своим уходом в тень передать в аренду на 25 лет близкой коммерческой структуре, что было частью стратегического плана захвата экспортного электроэнергетического потенциала Украины.