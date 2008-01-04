Князевич: Ющенко - в прекрасной физической форме

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится в прекрасной физической форме и к зарубежным врачам ездит только для консультаций.

Об этом В.КНЯЗЕВИЧ рассказал в интервью газете “Україна молода” (№ 2 от 04.01.2008р.).

В частности, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Президента и в связи с этим о его зарубежных визитах, В.КНЯЗЕВИЧ отметил: “Не является тайной, что в Европе технологии в области здравоохранения пока на голову выше, чем у нас! Убежден: если бы после отравления Виктора ЮЩЕНКО мы не обратились к австрийским врачам, тогда еще кандидат в президенты Украины просто бы погиб! В настоящее время у нас есть действующий Президент, он в прекрасной физической форме и ездит за границу только для консультаций. А лечение проводится исключительно на базе нашей отечественной клиники и только нашими специалистами”.

При этом министр заметил, что он до сих пор курирует группу врачей, которые заботятся состоянием здоровья Президента. “Это чрезвычайно ответственная работа, поскольку речь идет о покушении на жизнь первого лица государства. Могу отметить: здоровье Президента значительно улучшилось. Да, мы прошли очень страшный период! Но, благодаря Богу, усилиям самого Виктора ЮЩЕНКО и вмешательства медицины, с ним уже все в порядке”.