КПУ прониклась защитой зеленых насаждений

В парламенте зарегистрирован проект закона "О защите зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах”.

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, инициатором принятия закона является народный депутат Украины от КПУ Александр ГОЛУБ.

В объяснительной к документу записке А.ГОЛУБ отмечает, что отсутствие четкого законодательного регулирования в данном вопросе приводит к возникновению многочисленных злоупотреблений и нарушений, наиболее распространенными среди которых являются:

- незаконный отвод земельных участков, занятых зелеными насаждениями под строительство;

- необоснованное уничтожение зеленых насаждений (когда их сохранение было возможным) во время выполнения строительных или других работ;

- заготовка древесины под видом санитарных рубок в зеленых зонах;

- засорение, обустройство мусорников на территории зеленых зон и т. п.

При этом, отмечает депутат, отсутствие надлежащего государственного контроля за состоянием зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах в последнее время привело к ухудшению состояния и потери многих озелененных участков.

Поэтому задачами данного законопроекта является:

- сформулировать необходимые законодательные положения по защите зеленых насаждений;

- разработать механизм государственного управления и контроля в области защиты зеленых насаждений;

- обеспечить государственный учет зеленых насаждений;

- установить требования относительно режима использования зеленых зон и других озелененных территорий;

- указать права и обязанности граждан и юридических лиц при выполнении требований по защите зеленых насаждений;

- указать экономический механизм защиты зеленых насаждений;

- установить нормативы, объемы и условия восстановления зеленых зон (компенсационного озеленения);

- установить ответственность за нарушение требований по защите зеленых насаждений.

А.ГОЛУБ отмечает, что законы о защите зеленых насаждений действуют в большинстве развитых государств мира и некоторых больших городах (например – в г. Москве с 1999 г., в г. Санкт-Петербурге – с 2004 года), и что принятие такого закона будет способствовать формированию правового демократического государства и приблизит Украину к Европейскому содружеству.