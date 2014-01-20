Весь мир сегодня солидарен с Майданом - белорусский оппозиционер

Об этом он заявил, выступая во время телемоста «Варшава-Киев».

«Преступники у власти, диктаторы, автократы напуганы солидарностью. Мы знаем, что Майдан - это колыбель центральноевропейской солидарности. Весь мир сегодня солидарен с Майданом. Евромайдан стал мировым явлением. Миллионы людей в Беларуси, Европе, Соединенных Штатах вместе с украинцами все это время, и сегодня они тоже с ними», - цитирует оппозиционного белорусского политика charter97.org.

Санников отметил, что ситуация очень сложная и напряженная.

«Она требует не только нашей поддержки, но и действий. Участие в этом движении солидарности должны принять не только представители общественности, но и европейские и мировые политики», - подчеркнул Санников.

«То, что сделали украинцы на Майдане, они делают для всех нас - это могучая сила. Это настоящие герои, которые бьются сегодня за свободу своей страны, за свободу моей страны Беларуси, за свободу народов России. Мы должны их поддержать. Слава Украине! Живе Беларусь!», - добавил белорусский политик.