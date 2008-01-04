Ощадбанк открывает «горячую телефонную линию»

С 8 января в ОАО «Ощадбанк» начинает работу “горячая телефонная линия” для информационной поддержки вкладчиков Сбербанка СССР. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, получить консультации по вопросам компенсационных выплат граждане Украины смогут по телефонам 8-800-501-34-10 (все звонки в пределах Украины бесплатные) и (044) 278-02-57. Линия будет работать в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45.

Как сообщалось, с 8 января 2008 года Ощадбанк приступает к созданию реестра вкладчиков Сбербанка СССР и собственников государственных ценных бумаг СССР. Это даст возможность ускорить возврат обесцененных денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

Процесс формирования реестра вкладчиков в сроках ограничен не будет, то есть, он будет бессрочным.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерении в 2008 году вернуть вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено получить 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал парламент и правительство руководствоваться бюджетом и экономической ситуацией при выплате обесцененных сбережений граждан в Сбербанке СССР. “Я призываю и парламент, и правительство, идя дорогой выплаты сбережений украинскому населению, руководствоваться тем, чтобы выплаты происходили в рамках, предусмотренных бюджетом, и не дестабилизировали макроэкономическую, фискальную, бюджетную и другие ситуации на рынке. Этот вопрос не выглядит таким легким, как стал активно подаваться”, - сказал Президент.

Госбюджетом на 2008 год предусмотрено, что сумма компенсаций по ценным бумагам СССР и по вкладам Сбербанка СССР на одного вкладчика в денежной форме не будет превышать 1 тыс. грн.