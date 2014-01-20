На Грушевского митингующие разбирают брусчатку (фото)
На ул. Грушевского в Киеве протестующие разбирают брусчатку.
Как сообщают пользователи Фейсбука, протестующих через громкоговоритель призывают помочь передавать камни.
Люди оперативно передают брусчатку из рук в руки.
В некоторых местах дорожки полностью остались без покрытия.
Возле стадиона продолжают разбивать асфальт.
Как сообщал УНИАН, 19 января, начались столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева - после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.
Милиция применяет светошумовые и газовые гранаты, а также слезоточивый газ. Протестующие бросают в стражей порядка камнями.
Ранения получили почти сто человек - как митингующих, так правоохранителей.