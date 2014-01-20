На Грушевского митингующие разбирают брусчатку (фото)

Как сообщают пользователи Фейсбука, протестующих через громкоговоритель призывают помочь передавать камни.

Люди оперативно передают брусчатку из рук в руки.

В некоторых местах дорожки полностью остались без покрытия.

Возле стадиона продолжают разбивать асфальт.

Как сообщал УНИАН, 19 января, начались столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева - после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Милиция применяет светошумовые и газовые гранаты, а также слезоточивый газ. Протестующие бросают в стражей порядка камнями.

Ранения получили почти сто человек - как митингующих, так правоохранителей.