В милиции отрицают использование водометов против митингующих

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«Водометы в отношении митингующих не использовались. Использовался пожарный гидрант для тушения подожженного автобуса», - отметили в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции, который загородил им проход к зданиям правительства и Верховной Рады.