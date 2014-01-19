В милиции отрицают использование водометов против митингующих
19:46, 19 января 2014Политика
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В милиции отрицают использование водометов в отношении радикально настроенных митингующих и заявляют, что вода использовалась из гидранта для тушения подожженного автобуса
Милиция отрицает использование водометов во время столкновений
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
«Водометы в отношении митингующих не использовались. Использовался пожарный гидрант для тушения подожженного автобуса», - отметили в столичной милиции.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции, который загородил им проход к зданиям правительства и Верховной Рады.
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