В милиции отрицают использование водометов против митингующих

19:46, 19 января 2014
Политика
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В милиции отрицают использование водометов в отношении радикально настроенных митингующих и заявляют, что вода использовалась из гидранта для тушения подожженного автобуса

Міліція заперечує використання водометів під час сутичок

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«Водометы в отношении митингующих не использовались. Использовался пожарный гидрант для тушения подожженного автобуса», - отметили в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции, который загородил им проход к зданиям правительства и Верховной Рады.

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