Должность главы АП могут занять Захарченко или Клюев — эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Процесс начался еще 30 ноября. Я так понимаю, Лёвочкин не хочет брать на себя ответственность за все, что происходит последние полтора месяца», - сказал эксперт.

Что касается возможных кандидатов на должность главы АП Фесенко отметил, что «с сомнением оценивает» возможность назначения лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. В то же время, по словам эксперта, для Медведчука якобы готовят должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

«Более достоверные варианты - это Захарченко, Клюев, Чмырь или Ларин», - сказал он.

Так, отметил Фесенко, Захарченко и Клюев - это представители силового крыла Президента. «Учитывая нынешнюю силовую стратегию, достоверность назначения одного либо другого - достаточно велика», - считает он.

Что касается возможности назначения на эту должность заместителя главы АП Юрия Чмыря, эксперт заметил, что опыта за время его работы на нынешней должности пока недостаточно для того, чтобы «нормально, эффективно руководить Администрацией Президента».

Заместитель главы АП Сергей Ларин хоть и «не особенно публичный», но «талантливый менеджер», отметил Фесенко. «Его Янукович знает еще с 90-х годов», - сказал он и добавил, что Ларин пользуется доверием и неплохо проявил себя на должности губернатора Кировоградской области.

В то же время, заметил эксперт, Ларин «не имеет такого политического веса, как Захарченко или Клюев». «Плюс, он такой классический менеджер, бюрократ, администратор. А если ставка будет делаться на силовиков, тогда растут шансы или Захарченко, или Клюева», - добавил Фесенко.

Таким образом, объяснил эксперт, кадровое изменение что касается Лёвочкина связано с нежеланием брать ответственность за новый политический курс, а также это может быть следствием «обострения отношений в команде Президента». «Не секрет, что у Лёвочкина было противостояние и с Захарченко, и с Клюевым. Так что думаю, и это сработало», - сказал Фесенко.

Он также заметил, что с уходом Левочкина и принятием последних законов в Украине начинается новая политическая эпоха. «Если будут реализовываться данные законы, которые приняты, если будет реализовываться силовой сценарий нейтрализации Майдана, тогда это путь к Беларуси. Или такой вариант где-то между Россией и Беларусью», - сказал эксперт.

Кроме того, он добавил, что «завершение эпохи Левочкина» - это завершение эпохи «хотя бы внешней цивилизованности и гибкости украинской власти». «А теперь это будет такой классический жесткий постсоветский режим. Если общество это примет», - добавил Фесенко.

В то же время, отметил он, «то, что запущено, значит, что на президентских выборах не будет Тимошенко и будет попытка отстранить от выборов Кличко».

Как сообщал УНИАН, 17 января Президент Украины Виктор Янукович освободил Лёвочкина от должности главы Администрации Президента и назначил его советником главы государства.

30 ноября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Лёвочкин подал в отставку, что могло быть вызвано несогласием с действиями милиции относительно жестокого разгона Евромайдана в центре Киева.

Акции протеста в Украине начались 21 ноября 2013 года после того, как украинское правительство неожиданно заявило о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Протесты усилились еще больше после жестокого разгона участников акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября и 1 декабря возле Администрации Президента.

В акциях протеста, которые с разной периодичностью и массовостью проходят во многих городах Украины, приняло участие от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч украинцев. Самые массовые протесты происходят в столице, участники которых заняли центральную площадь Киева и несколько административных домов.