Регионалы предлагают парламенту легализовать доходы

Верховной Раде Украины предлагается на законодательном уровне утвердить процедуру легализации доходов юридических и физических лиц.

Соответствующий проект закона, внесенный народным депутатом Григорием СМИТЮХОМ (фракция Партии регионов), был зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом определяются субъекты легализации - юридические лица, созданные гражданами Украины, а также физические лица – граждане Украины.

Объектами легализации согласно этому законопроекту являются доходы (деньги в национальной и иностранной валюте в наличной и безналичной форме, ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц, земельные участки и другие природные ресурсы, объекты интеллектуальной собственности, другое движимое и недвижимое имущество, имущественные права), полученные субъектом их легализации в любое время до представления декларации о легализации доходов.

В этот перечень также входят объекты, которые находятся за пределами таможенной границы Украины, с которых не были уплачены установленные законодательством Украины налоги, сборы в бюджеты и государственные целевые фонды или если для приобретения таких доходов иным образом нарушено законодательство.

Субъектам легализации законопроектом предусматривается предоставить соответствующие гарантии. В частности – освободить от обязанности предоставлять информацию об источниках поступления легализуемых доходов, освободить легализуемые доходы от налогообложения, обеспечить конфиденциальность информации, полученной соответствующими государственными органами и их должностными лицами, во время легализации и другие гарантии.

Устанавливается процедура легализации, которая должна быть проведена Министерством юстиции Украины в течение одного года.

Кроме того, законопроект предусматривает, что преднамеренное уклонение служебных лиц предприятий, учреждений и организаций от возврата в Украину выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров карается штрафом от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные повторно, караются ограничениям свободы на срок от пяти до семи лет или лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.

Предлагается также установить, что разглашение должностными и служебными лицами органов государственной власти информации относительно лиц, которые легализовали доходы, карается ограничениям свободы сроком до пяты лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.