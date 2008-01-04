Экс-глава миссии Украины при ЕС уходит в банковский бизнес

Экс-председатель миссии Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК идет в банковский бизнес.

Об этом он заявил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

По словам Р.ШПЕКА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о его освобождении от должности представителя Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе) по его собственному обращению.

«Моя отставка, возможно, была для кого-то неожиданной, кроме меня, потому что решение о моем будущем вызревало достаточно давно. Это было решение Президента на мое обращение. Это назрело где-то год назад, в конце 2006 года»”, - сообщил Р.ШПЕК.

Он отметил, что тогда было принято решение вернуться в Украину и оставить государственную службу. Согласно информации Р.ШПЕКА, по этому поводу он в сентябре 2007 года имел длительный разговор с тогдашним министром иностранных дел Арсением ЯЦЕНЮКОМ, а после этого короткий разговор с Президентом Украины.

Он также отметил, что давно не имеет «министерских амбиций», поскольку на государственной службе себя реализовал. «Но я никогда не пробовал себя в сфере предпринимательства, частного бизнеса», - отметил при этом Р.ШПЕК.

«Я иду в бизнес, банковский. Я получил приглашение от одного коммерческого банка, который зарегистрирован в Украине», - уточнил он.

Р.ШПЕК сообщил, что это банк с иностранным капиталом. Будет работать он в должности заместителя президента банка и будет заместителем председателя наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2007 года Президент Украины своим указом освободил Р.ШПЕКА от должности представителя Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе).

Р.ШПЕК был представителем Украины при ЕС с мая 2000 года.