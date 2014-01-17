Журналисты Луганска на акции протеста предложили губернатору сжечь их публикации

Как сообщает корреспондент УНИАН, в акции принимали участие около 30 членов гражданского сектора Луганского Евромайдана.

Активисты держали плакаты «раскаяния»: «Я расследовал коррупцию в тендерных закупках», «Я говорил правду о продажных судьях», «Я соблюдал стандарты журналистской этики», «Не едь за мной, я – пятый!», которые затем вместе с газетами, книгами, статьями и публикациями сложили в импровизированный костер перед входом в здание Луганской ОГА.

Как рассказал один из организаторов акции, председатель правления правозащитного центра «Поступ» Константин Реуцкий, данная акция направлена на недопущение подписания и исполнения ряда законов, в частности, об уголовной ответственности за клевету, закона, запрещающего езду в колонне из более чем пяти автомобилей, а также запрета деятельности информационных агентств без государственной регистрации.

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По словам Реуцкого, подписание подобных законов является первым шагом на пути к диктатуре и началу репрессий:

- Мы здесь оставили материалы, которые написаны луганскими журналистами и изданы в рамках деятельности наших организаций, потому что согласно новым законам все они могут попасть под определение «Клевета» и «Экстремистская деятельность». Пусть губернатор, как представитель президента, собственноручно разожжет костер из неудобных власти публикаций.

Участники акции призвали луганчан руководствоваться только Конституцией Украины, а не законами, существенно ограничивающими фундаментальные права и свободы граждан. Реакции на акцию протеста со стороны властей не последовало.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 января приняла ряд законов, которыми: ввела ответственность за сбор конфиденциальной информации о правоохранителях и судьях; усилила ответственность за нарушения во время проведения митингов и установила возможность лишения свободы до 10 лет за организацию массовых беспорядков; дополнила Уголовный кодекс Украины статьей об ответственности за блокирование зданий или сооружений, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, с возможностью лишения свободы до 5 лет; дополнила Уголовный кодекс Украины ответственностью за экстремизм с возможностью лишения свободы на срок до трех лет; ввела наказание в виде штрафов и исправительных работ за клевету в средствах массовой информации и в Интернете; установила штраф за осуществление лицом, которое управляет транспортным средством, движения в колоннах в составе более 5 транспортных средств без согласования условий и порядка движения с соответствующим подразделением Министерства внутренних дел Украины, который обеспечивает безопасность дорожного движения, повлекшего создание препятствий для дорожного движения и т.д.