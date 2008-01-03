Ющенко нашел внеплановую работу для Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно аварии судна "Ванесса" в Азовском море.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО просит премьер-министра в связи с сегодняшней аварией теплохода "Ванесса" (флаг Болгарии), повлекшей человеческие жертвы, принять исчерпывающие меры для надлежащего обеспечения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий этой аварии.

О проведенной работе глава государства просит проинформировать его в недельный срок.