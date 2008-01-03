БЮТ предлагает ВР сжечь за Тимошенко мосты

Верховной Раде Украины предлагается на законодательном уровне закрепить сроки и механизмы компенсации утраченных сбережений граждан Украины в Сбербанке СССР.

Соответствующий проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины», внесенный народным депутатом Антоном ЯЦЕНКОМ (фракция БЮТ), зарегистрирован в парламенте.

В частности, законопроектом предусмотрено, что обесцененные денежные сбережения граждан Украины компенсируются государством в течение 2008-2009 годов в полном объеме.

Законопроектом предлагается с целью недопущения значительного инфляционного всплеска на потребительском рынке и как следствие - неминуемого обесценивания полученных гражданами средств, ввести альтернативную не денежную форму компенсации, в частности, путем безвозмездной передачи в собственность гражданам земельных участков государственной формы собственности; путем безвозмездной передачи гражданам права собственности на акции акционерных обществ, в которых государственная доля акций не превышает 50%; путем безвозмездной передачи гражданам имущественных прав на объекты (или их части) незавершенного строительства жилищного назначения, которое осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины; путем взаимозачета в счет платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и в оплату за энергоносители; путем зачисления в качестве оплаты услуг по учебе в учебных заведениях всех образовательных уровней государственной формы собственности; путем безвозмездной передачи гражданам права собственности на сберегательные депозитные сертификаты ОАО «Ощадный банк Украины» по определенной номинальной стоимости.

Кроме того, законопроектом предлагается произвести инвентаризацию обязательств государства по состоянию на 1 января 2008 года согласно лицевым счетам граждан Украины, которые имеют право на получение компенсации от обесцененных денежных сбережений и создания Единого реестра граждан Украины, которые в результате обесценивания утратили денежные сбережения.

Кроме того, данный законопроект призван ускорить темпы выплат компенсаций по обесцененным денежным сбережениям граждан в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Украинским государством, за счет конкретного источника. В частности, за счет поступления средств в госбюджет от приватизации открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) и открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины».