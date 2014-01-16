За экстремизм будут наказывать лишением свободы до 3 лет - закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня законе «О внесении изменений в Закон Украины " О судоустройстве и статусе судей " и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан».

Уголовный кодекс дополнен статьей 110-1 (экстремистская деятельность), согласно которой изготовление, хранение с целью сбыта или распространения, а также сбыт или распространение экстремистских материалов, в том числе через средства массовой информации, Интернет, социальные сети, использование или демонстрация экстремистских материалов перед массовым собранием людей, в том числе на собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях, публичные высказывания или призывы экстремистского характера, а также финансирование указанных действий или иное содействие их организации или осуществлению, в том числе путем предоставления информационных услуг, денежных средств, недвижимости, учебной, полиграфической или материально-технической базы, телефонной, факсимильной или других видов связи, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, - влекут за собой наложение штрафа от 200 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией экстремистских материалов .

Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом от 1 до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискации экстремистских материалов .

Отмечается, что под экстремистскими материалами следует понимать предназначенные для обнародования документы на бумажных, электронных или любых других носителях, содержащих информацию экстремистского характера, то есть призывают, обосновывают, оправдывают необходимость осуществления деятельности по планированию, организации, подстрекательству, подготовке или совершению действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность, суверенитет государства, насильственного захвата или удержания власти или властных полномочий, незаконного вмешательства в деятельность или препятствование законной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, других субъектов властных полномочий, избирательных комиссий, общественных объединений, их должностных или служебных лиц, призывают, обосновывают, оправдывают необходимость разжигания социальной, расовой, национальной, этнической, языковой или религиозной вражды и ненависти, осуществление массовых беспорядков, нарушение общественного порядка, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам социальной, расовой, национальной, этнической, языковой или религиозной вражды и ненависти, нарушение прав, свобод и законных интересов лиц, в том числе прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий человека и гражданина по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, местожительства, по языковым или иным признакам, пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности человека (социальной группы) по признаку его социальной, расовой, национальной, этнической, языковой, религиозной принадлежности или отношения к религии.