50 человек пытались разобрать баррикады Евромайдана возле ЦУМа
15:14, 11 января 2014Политика
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Сегодня в Киеве около 50 человек пытались разобрать баррикады, которые построили евроактивисты возле ЦУМа на Крещатике.
Баррикады, которые постороили евромайдановцы пытались разобрать
Об этом пишет ТСН.
Когда журналисты попросили активистов представиться, они ответили, что являются жителями Киева и пришли сюда самостоятельно.
Неизвестные собрались на Бессарабской площади, прошли баррикады возле ЦУМа и попытались начать разбирать ее. Однако эти действия предотвратили активисты Евромайдана, которые выстроились плотной цепью вдоль баррикады. Киевляне сейчас отошли в сторону. Они держат плакаты "Уважайте жителей города", "Закон один для всех", "Лагерь, пора домой!"
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