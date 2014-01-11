50 человек пытались разобрать баррикады Евромайдана возле ЦУМа

Об этом пишет ТСН.

Когда журналисты попросили активистов представиться, они ответили, что являются жителями Киева и пришли сюда самостоятельно.

Неизвестные собрались на Бессарабской площади, прошли баррикады возле ЦУМа и попытались начать разбирать ее. Однако эти действия предотвратили активисты Евромайдана, которые выстроились плотной цепью вдоль баррикады. Киевляне сейчас отошли в сторону. Они держат плакаты "Уважайте жителей города", "Закон один для всех", "Лагерь, пора домой!"