На Евромайдане в воскресенье проведут музыкальный телемост Киев-Варшава

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным организаторов, польские музыканты будут выступать на Майдане Незалежности в Киеве, а украинские - в одном из ночных клубов Варшавы.

Телемост, который пройдет под лозунгом "Польша - за свободную Украину", в прямом эфире будут транслировать польский телеканал TV Republika и украинский ЕспресоTV.

Главный редактор польского телеканала Бронислав Вильдштейн заявил, что Польша обязана поддержать акции украинцев за евроинтеграцию, поскольку раньше поляки прошли этот путь.

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"Нам всем угрожают имперские устремления Москвы. Без Украины не будет российской империи. Борьба за независимость Украины является борьбой за нашу безопасность", - сказал Вильдштейн, которого цитирует телеканал.

По данным TV Republika, на Майдане Незалежности в Киеве выступят Кася Ковальская, Павел Кукиз, Maleo Reggae Rockers, KGBand, а в варшавском клубе Hybrydy - украинские и польско-украинские группы, среди каких Dagadana и Enej.

Как сказал Вильдштейн, польские исполнители согласились выступать бесплатно, и отметил, что его радует тот факт, что для них духовные ценности - важнее денег.

Как сообщает TV Republika, Кукиз планирует петь в Киеве на украинском языке, а в Варшаве планируются дискуссии на тему событий в Украине.