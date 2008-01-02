Тимошенко обещает Европе стабильные поставки газа

Украина обеспечит стабильные поставки природного газа европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения встречи с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«Я хотела бы, чтобы все потребители газа – как европейские, так и украинские – спокойно отмечали праздники и знали, что Украина будет достойным партнером, как для Европейского Союза, так и для всех без исключения потребителей газа в Украине – предприятий и граждан. Мы не допустим никаких колебаний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр заверила, что правительство предпримет все необходимые усилия для обеспечения стабильных поставок газа в Европу и в Украине. «А те, кто довел НАК «Нафтогаз Украины» до такой ситуации, – это будет отдельный разговор и отдельная ответственность», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 января, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.

По ее словам, компания не имеет утвержденного баланса газа на 2008 год, и имеет такую кредиторско-дебиторскую задолженность, которая свидетельствует о том, что «финансовое здоровье компании не обеспечено».

Глава правительства не исключила, что с помощью искусственной процедуры банкротства НАК «Нафтогаз Украины» украинскую газотранспортную систему планировали передать сомнительным компаниям.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство предпримет все усилия для проведения финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины», а также для предупреждения возможной потери газотранспортной системы Украины.

По ее словам, для сохранения компании правительство готово осуществить санацию предприятия за счет прямых бюджетных ассигнований, а также предоставить систему необходимых льгот.

Справка УНИАН. Статьей 13 Закона Украины «О Государственном бюджет Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусмотрено предоставление государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 12 млрд. грн.