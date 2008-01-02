Бютовцы с регионалами защитят Украину от рисков ВТО

В парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью снижения рисков, которые могут возникнуть в результате вступления Украины во Всемирную организацию торговли.

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, авторами законопроекта являются народные депутаты Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ), Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Екатерина ВАЩУК (Блок Литвина), Ярослав СУХИЙ и Виктор СЛАУТА (Партия регионов).

Проект предложенного закона вносит изменения в законы Украины „О налоге на добавленную стоимость” и „О стимулировании производства автомобилей в Украине”.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что он направлен на увеличение конкурентоспособности сельского хозяйства и автомобильной промышленности Украины в канун вступления Украины в ВТО.

В частности, основными целями и задачами принятия закона является увеличение уровня занятости украинских граждан в указанных сегментах экономики и повышения качества их жизни.

Также авторы законопроекта отмечают, что его реализация не нуждается в дополнительных бюджетных расходах, вместо этого принятие закона позволит адаптировать определенные отрасли к вызовам глобальной экономики и сохранить (увеличить) количество рабочих мест.