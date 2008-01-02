Тимошенко собирается пересмотреть цену на газ для населения?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила председателю национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ проанализировать себестоимость добычи природного газа на территории Украины с целью установления объективных цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня в ходе встречи с главой НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНОЙ.

«Необходимо внимательнейшим образом проанализировать себестоимость добычи природного газа в Украине, посмотреть, какие там были накрутки в этой себестоимости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что на основе анализа себестоимости добычи газа была возможность сформировать для населения Украины объективные цены на природный газ.