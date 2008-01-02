Тимошенко найдет тех, кто довел Нафтогаз

Правительство создает специальную комиссию с чрезвычайными полномочиями для проверки финансово-хозяйственной деятельности национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время встречи с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«В этой ситуации, я думаю, виноваты те, кто столько лет, начиная с того момента, когда начались финансовые махинации с посредниками. Эти люди, их деятельность, их работа вместе с НАК «Нафтогаз» должна быть тщательно проверена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что сегодня подготовит поручение о создании специальной правительственной комиссии, в состав которой планируется привлечь представителей Контрольно-ревизионного управления, Государственной налоговой администрации, Фонда государственного имущества, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

«Необходимо в течение месяца провести такую проверку, чтобы было очевидно, кто довел НАК «Нафтогаз Украины» до такого состояния, какие структуры и люди стоят за этим», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что правительство на заседании 9 января примет решение о создании такой правительственной комиссии. По ее словам, она намерена лично контролировать работу этой комиссии каждые 2-3 дня.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года представители компаний, которые руководят активами кредиторов “Нафтогаза”, заявили о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год.

26 декабря 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство остановило возможность объявления банкротом НАК «Нафтогаз Украины». Она добавила, что правительство остановило этот процесс, предусмотрев в проекте бюджета-2008 ряд мероприятий по возвращению прибыльности НАК «Нафтогаз Украины».

Сегодня, 2 января, Ю.ТИМОШЕНКО снова заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.

По ее словам, компания не имеет утвержденного баланса газа на 2008 год, и имеет такую кредиторско-дебиторскую задолженность, которая свидетельствует о том, что «финансовое здоровье компании не обеспечено».

Глава правительства не исключила, что с помощью искусственной процедуры банкротства НАК «Нафтогаз Украины» украинскую газотранспортную систему планировали передать сомнительным компаниям.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство предпримет все усилия для проведения финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины», а также для предупреждения возможной потери газотранспортной системы Украины.

По ее словам, для сохранения компании правительство готово осуществить санацию предприятия за счет прямых бюджетных ассигнований, а также предоставить систему необходимых льгот.