Тимошенко назначила Еханурову женщину - заместителя

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1257-р от 26 декабря 2007 года назначил Надежду ДЕЕВУ заместителем министра обороны Украины.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Справка УНИАН. Н.ДЕЕВА возглавляла Днепропетровскую облгосадминистрацию с ноября 2005 года. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом от 3 сентября 2007 года освободил ее от должности председателя Днепропетровской ОГА и Указом от 4 сентября 2007 года вывел Н.ДЕЕВУ из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.