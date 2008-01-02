Тимошенко ”раздала” почти 16 миллиардов

Статьей 13 Закона «О Государственном бюджет Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусмотрено предоставление государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 12 млрд. грн.

Документ опубликован в газете «Урядовий Кур’єр» №247 за 31 декабря 2007 года.

Также ст. 13 предусмотрено предоставление госгарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог на сумму 800 млн. грн. и Государственного ипотечного учреждения на сумму 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК 26 декабря 2007 года на расширенном заседании Кабинета министров сообщил, что для ликвидации финансовых проблем "Нафтогаза" правительство в 2008 году намерено предусмотреть в государственном бюджете выделение дотаций компании в сумме 2 млрд. грн. из общего фонда госбюджета.