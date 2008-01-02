Украину просят не выдавать России беглого оппозиционера

Винницкая правозащитная группа призывает соответствующие органы власти отказать России в экстрадиции российского оппозиционера Михаила ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца.

Текст соответствующего заявления распространила сегодня Винницкая правозащитная группа.

“Двадцатиоднолетний Михаил ГАНГАН является очень известной фигурой российского движения политического ненасильственного сопротивления режима власти, возглавляемой Владимиром ПУТИНЫМ. За организацию и активное участие в акциях гражданского неповиновения он не раз был подданным репрессиям в виде привлечения к ответственности по сфабрикованным делам об административных правонарушениях, а в 2006 году М.ГАНГАНА во время известного в России «Дела тридцати девяти» был осужден к трем годам лишение свободы условно за участие в акции протеста в приемной Президента РФ”, - говорится в заявлении.

Правозащитники призывают Региональное представительство УВКБ ООН в Украине (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) и Посольство Республики Словения в Украине (как страны, которая сейчас председательствует в ЕС) немедленно выступить с требованием обеспечить доступ сотрудников УВКБ ООН к М.ГАНГАНУ.

“Мы просим Уполномоченного ВР Украины по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ немедленно вмешаться в ситуацию и обеспечить М.ГАНГАНУ возможность доступа к процедуре обретения статуса беженца в Украине”, - говорится в заявлении.

Винницкая правозащитная группа также обратилась к министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с требованием не допустить нарушений прав М.ГАНГАНА, обеспечить предоставление ему доступа к процедуре обретения статуса беженца в Украине.

Правозащитники сообщают, что сотрудники УБОП МВД Украины в Винницкой области во время совместной операции с российскими спецслужбами 31 декабря 2007 года задержали на железнодорожном вокзале в Виннице российского оппозиционного политического активиста, одного из организаторов движения «Маршей несогласных», члена запрещенной в России Национал-большевисткой партии (НБП) Михаила ГАНГАНА.

По информации правозащитников, М.ГАНГАН 10 декабря 2007 года обратился с заявлением об оказании ему помощи в процедуре обретения статуса беженца в Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и после проведения с ним соответствующего интервью УВКБ признало М.ГАНГАНА лицом, нуждающимся в международной защите. М.ГАНГАН написал заявление о предоставлении ему статуса беженца, которую через своих представителей из Винницкой правозащитной группы планировал подать в Сектор миграционной службы в Винницкой области сразу после завершения новогодних праздников.

Сейчас М.ГАНГАН содержится в изоляторе временного содержания Винницкого городского отделения милиции. Как отмечают правозащитники, по состоянию на конец дня 1 января 2008 года его не имел возможности посетить адвокат и представители общественного совета по соблюдению прав человека в деятельности органов внутренних дел.