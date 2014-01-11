Европейские политики осудили избиение милицией Луценко сегодня ночью в Киеве

"Я шокирован новостью о том, что Юрий Луценко ранен во время столкновений в Киеве. Желаю ему скорейшего выздоровления", - написал в своем Twitter британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон.

Он также подчеркнул важность того, чтобы все стороны конфликта в Украине "проявили сдержанность, а власть предоставила полную информацию о том, что произошло".

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Поддержку раненному политику выразил также глава делегации Европейского парламента в связях с Украиной Павел Коваль. "Тяжело принять направление, в котором движется Украина. Юрий Луценко - мой друг, ответственный политик и хороший человек. Юра, мы с тобой", - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт обеспокоен применением силы к демонстрантам в Украине и напомнил украинской власти об ответственности. "Насилие к демонстрантам в Киеве очень тревожит. От насилия должны воздержаться все. Власть несет особую ответственность", - отметил глава шведской дипломатии в своем Twitter.

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Лидер фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Гармс в интервью "Немецкой волне" заявила: "Избиение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, нападение на отдельных активистов и журналистов, инцидент с Татьяной Чорновол свидетельствует, что власть Украины может реагировать на мирный протест только применением насилия. На акции протеста нужно давать политический ответ".

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Вместе с тем, по данным милиции, вчера возле суда около 20 работников «Беркута» получили различные повреждения. В отношении активистов открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

Также столичная прокуратура открыла производство о применении силы к гражданам бойцами спецподразделения МВД «Беркут».

По данным КГГА, во время акций протеста активистов возле Киево-Святошинского районного суда и вблизи Святошинского райуправления милиции за медицинской помощью к врачам обратилось 17 человек.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник в тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.