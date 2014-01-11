Посол США осудил насилие над активистами Евромайдана под Киево-Святошинским райсудом

"Насилие в отношении #euromaidan должно поддаться осуждению. Диалог и национальный консенсус могут начертить путь в Европу ", - написал посол в Twitter.

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Напомним, в результате столкновений оппозиционеру Юрию Луценко разбили голову (он находится в реанимации), получили травмы еще 2 депутатов от партии ВО «Свобода». По данным КГГА , к медикам обратились 17 человек. Среди правоохранителей тоже есть пострадавшие. Прокуратура начала расследование.