Посол США осудил насилие над активистами Евромайдана под Киево-Святошинским райсудом
14:31, 11 января 2014Политика
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Посол США в Украине Джефри Пайетт высказался относительно столкновений между активистами Евромайдана и бойцами спецподразделения "Беркут" под зданием Киево-Святошинского райсуда, который приговорил фигурантов "васильковского дела" к 6 годам заключения.
Луценко разбили голову
"Насилие в отношении #euromaidan должно поддаться осуждению. Диалог и национальный консенсус могут начертить путь в Европу ", - написал посол в Twitter.
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Напомним, в результате столкновений оппозиционеру Юрию Луценко разбили голову (он находится в реанимации), получили травмы еще 2 депутатов от партии ВО «Свобода». По данным КГГА , к медикам обратились 17 человек. Среди правоохранителей тоже есть пострадавшие. Прокуратура начала расследование.
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