Тимошенко решила, что с ВР Луценко разберется сам?

Кабинет Министров Украины постановлением № 1404 от 24 декабря 2007 года сократил количество должностей заместителей министра внутренних дел Украины.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, правительство сократило должность заместителя министра внутренних дел Украины по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти; должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета, а также еще две должности заместителя министра.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО почти полностью сменил руководство министерства. По его словам, количество заместителей главы МВД уменьшено с 12 до 7 человек.