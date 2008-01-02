Тимошенко решила, что с ВР Луценко разберется сам?
У главы МВД забрали 4 заместителей
Кабинет Министров Украины постановлением № 1404 от 24 декабря 2007 года сократил количество должностей заместителей министра внутренних дел Украины.
Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.
В частности, правительство сократило должность заместителя министра внутренних дел Украины по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти; должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета, а также еще две должности заместителя министра.
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО почти полностью сменил руководство министерства. По его словам, количество заместителей главы МВД уменьшено с 12 до 7 человек.