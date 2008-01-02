Вкладчики Сбербанка деньгами получат немного – Тимошенко назвала сумму

Каждый владелец обесцененного вклада в Сбербанке получит до 1000 гривен наличностью. Также правительство Юлии Тимошенко предоставит право рассчитываться за товары и услуги деньгами со сберегательных книжек. Об этом премьер-министр заявила в своем новогоднем приветствии, сообщает сайт БЮТ.

“После сверки сумм задолженности со Сбербанком, каждый кому банк задолжал, получит до одной тысячи гривен наличными, живыми деньгами, в зависимости от размера вклада. В ближайшее время владельцам обесцененных сбережений мы дадим право рассчитываться за товары, жилищно-коммунальные и другие услуги со сберегательных книжек”. Тимошенко не уточнила, когда именно закончится сверка сумм задолженности, однако заметила, что “в 2008 году мы сделаем настоящую революцию в этой сфере. Без инфляции, обесценивания и других негативных процессов”.

“Тысячу раз мне говорили, что эту программу выполнить абсолютно невозможно. Говорили, что процесс возвращения сбережений нужно растянуть на пятьдесят лет, а сумму выплат уменьшить в пять раз, - прибавила Тимошенко. - Это не наши подходы. И я Вас сегодня заверяю – эту программу выполнить возможно. И мы ее выполним. Кто не хочет делать – ищет причину, кто хочет делать – ищет способ”.

Напомним, что 26 декабря во время расширенного заседания Кабинета министров Тимошенко заявила, что каждому гражданину, за которым признают право на возвращение обесцененных сбережений, будут предлагать не забирать эти деньги, а оставить их на депозите “под существенную процентную ставку”.