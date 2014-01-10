Украина может получить в России $6 млрд на развитие атомной энергетики

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

По словам правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией Валерия Мунтияна, такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

"Комиссия дала поручение правительствам двух стран принять безотлагательные меры, которые будут способствовать росту объемов инвестиций в 2014 году. И одна из основных отраслей - ядерная энергетика. В частности, предлагается продолжить меры по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов ВВР-1000, также подготовить предложения по сооружению 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС", - рассказал Валерий Мунтиян.

Достигнутые в Москве договоренности предоставляют Украине возможность (в случае необходимости) получить кредиты на сумму около 6 млрд долларов от российских коммерческих банков.

Правительственный уполномоченный напомнил, что в ходе заседания Комиссии были приняты решения относительно отраслевого сотрудничества и восстановления кооперационных связей. Это дает возможность привлечь инвестиции и осуществлять софинансирование уже согласованных совместных проектов, в том числе и в такой приоритетной базовой отрасли, которой для Украины является энергетика в целом. Речь идет о таких проектах, как строительство Каневской ГАЭС, расширение Каховской ГЭС, завершение строительства второй очереди Днестровской ГАЭС, строительство предприятий на основе Новоконстантиновского месторождения урановых руд, Ташлыкской ГАЭС и в целом энергетического комплекса Южно-Украинской АЭС, завода по производству ядерного топлива по российским технологиями.

"Украина использует именно российские технологии, потому что это хорошие технические характеристики, это технологии 4-го поколения, очень высокий порог безопасности, они максимально совместимы с технологиями, применяемыми в Украине, поскольку имеют общие истоки - советские разработки в атомной энергетике", - пояснил Валерий Мунтиян.

Важно то, что вместе с переговорами о развитии атомной энергетики в Украине, было подписано Межправительственное Соглашение об обмене информацией в сфере ядерной и радиационной безопасности и оперативном оповещении о ядерной аварии, акцентировал внимание Правительственный уполномоченный.

"Такой комплексный подход к реализации задач (которые касаются и производства, и вопросов безопасности), дает уверенность, что у нас будет налажено эффективное сотрудничество в области атомной энергетики, а это очень важно для Украины, поскольку около 50% электроэнергии в нашей стране производится на ядерных электростанциях", - отметил правительственный уполномоченный.

Реализация мероприятий, намеченных в рамках заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, будет способствовать усилению энергетической безопасности нашего государства, что является одним из важнейших аспектов деятельности нашего Правительства, подытожил Валерий Мунтиян.