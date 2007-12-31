Глава парламента поздравил украинцев

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравил украинцев с Новогодними и Рождественскими праздниками.

"Все мы в ожидании праздничной поры - Новогодних и Рождественских праздников. Это особое и магическое для каждого из нас время воспоминаний Рождества с детства, теплые встречи с родными и близкими, коляда, Сочельник", говорится в приветствии спикера, сообщает пресс-служба ВР.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, прощаясь с 2007 годом, "мы еще раз убедились: мир и благосостояние приносят не политические страсти, а государственная мудрость и здравый смысл".

Председатель ВР выразил убеждение, что "нам по силам сделать в будущем году заметные шаги к улучшению жизни всех и каждого". По его мнению, в особой заботе нуждаются молодое и старшее поколение. А.ЯЦЕНЮК призвал в эти предпраздничные минуты не забывать о своих родных, близких, тех, кто живет и работает рядом и кто нуждается в помощи.

Он пожелал каждой украинской семье Божьего благословения и здоровья, любви и радости.

"Веселого Рождества! Щедрых колядок! Вкусной кутьи! Осуществления мечтаний и желаний. Пусть 2008 год станет счастливым для каждого гражданина нашего государства. Пусть во всех домах будет тепло и уютно", говорится в приветствии.