На новогодние праздники Украину посетили около 1,3 миллиона человек

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время новогодних и рождественских праздников Госпогранслужбой проведен комплекс мероприятий по гарантированию безопасного и комфортного пересечения границы гражданами. На протяжении этих дней не допущено существенного накопления транспортных средств, обеспечен бесперебойный пропуск через границу организованных групп, в том числе и детей.

За период праздничных дней персоналом Государственной пограничной службы Украины оформлено около 1,3 миллиона лиц и более 250 тысяч транспортных средств. Пресечено более 600 правонарушений, задержаны за незаконное пересечение государственной границы около 80 чел. Также в 15 случаях пограничники задержали 30 незаконных мигрантов, преимущественно граждан Сирии, Иордании, Афганистана и Ирака.

Во взаимодействии с пограничниками смежных стран осуществлено 25 общих проверок. В целом на границе обнаружены и изъяты контрабандные товары на сумму более 200 тыс. грн, а также 2 единицы оружия, 12 боеприпасов, более 1 килограмма наркотиков, 500 психотропных таблеток, 4 поддельных и 2 чужих паспортных документа. Кроме того, пресечены 8 попыток незаконного перемещения более 500 тысяч сигарет.