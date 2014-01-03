Правительство Канады просят ввести санкции против руководства Украины

Об этом говорится в открытом письме группы в адрес министра финансов Канады, сообщает радио «Свобода».

«Мы просим Канаду вместе с другими западными демократиями применить Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма против представителей украинского режима, который подпадает под положение этих стандартов. Это касается большинства, если не всех, представителей высшего эшелона в президентской администрации, судебной и законодательной систем», – говорится в письме.

«Например, прибыль бизнеса сына Президента Александра Януковича в этом году составила тысячу процентов», – подчеркивают в канадской Группе содействия демократии в Украине.

В группе отмечают, что «состояние демократии в Украине вызывает обеспокоенность и нуждается во всевозможной поддержке». «Наша неспособность ответить на злодеяние режима Януковича только поощряет его и Президента России Владимира Путина. Мы просим Канаду выйти за рамки слов. Господин министр, мы просим вас принять меры: для этого имеются все механизмы», – говорится в письме к министру финансов Канады.