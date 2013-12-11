Канада осудила силовой разгон людей на Майдане

«Канада глубоко обеспокоена развитием событий минувшей ночью в Украине. Решение украинских властей использовать спецназ против мирных протестующих на Майдане в Киеве является недемократическим и чрезмерным. Особенно волнует тот факт, что это произошло лишь через несколько дней после применения милицией силы против мирных демонстрантов, в основном студентов", - говорится в заявлении.

"Канада и международное сообщество ожидают, что украинская власть будет уважать и защищать права своих граждан , в частности права на свободное высказывания своего мнения. Канада является вместе с украинским в это трудное время и будет продолжать действенно противостоять всем попыткам притеснять их права и свободы.

Вчера Палата общин Парламента Канады посвятила время обсуждению ситуации в Украине. Мы и наши союзники - единомышленники будем внимательно следить за развитием событий и рассматривать все возможные методы реагирования , которые есть в нашем распоряжении» , - отметил он.