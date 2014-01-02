Партия регионов осуждает ВО «Свобода» за культ вождя - заявление
Партия регионов осуждает действия, устроенные националистами из ВО «Свобода» в центре столицы и других городах Украины в первый же день нового года.
Об этом говорится в заявлении Партии регионов, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.
«Под видом европейского будущего украинские националисты тащат в нашу страну призраки и кошмары прошлого. Походы с факелами, культ вождя, штурмовые отряды, разрушение памятников, погромы государственных и общественных учреждений, самосуды на улицах – все это уже было в истории Европы в 20-30-е годы прошлого века», - подчеркивается в заявлении.
По теме: Майдан не имеет отношения к факельному маршу в честь Бандеры - Кличко
А также выражается надежда, что «международное сообщество будет не безразлично к попыткам представителей отдельных политических сил возродить фашизм в Украине».
Партия регионов также обращается к органам государственной власти с требованием дать соответствующую оценку подстрекательским и провокативным действиям радикальных националистов.
«Партия регионов всегда выступала за равенство людей по языку, по религиозным убеждениям, по национальному признаку, поскольку в этом многообразии – будущее и богатство единой Украины», - заключено в заявлении.