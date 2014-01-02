В Волгограде госпитализированы еще двое пострадавших в теракте
18:42, 02 января 2014Политика
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Два человека, пострадавших в результате теракта в Волгограде и проходивших амбулаторное лечение, "сегодня заявили об ухудшении состояния здоровья и были госпитализированы".
Фото : v1.ru
Об этом сообщили в минздраве Волгоградской области.
Состояние всех тяжелораненых, находящихся в больницах Волгограда, стабилизировано.
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По данным облминздрава, "их состояние удовлетворительное", у этих раненых черепно-мозговые травмы, сообщает ИТАР-ТАСС.
Таким образом, в больницах города находятся 46 пострадавших в терактах на вокзале и в троллейбусе.
В волгоградском облправительстве ранее рассказали, что этим утром на консилиуме врачей решался вопрос о возможной отправке в Москву двух человек, один из которых находится в военном госпитале, а второй - в больнице № 1.
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