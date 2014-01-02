В Волгограде госпитализированы еще двое пострадавших в теракте

Об этом сообщили в минздраве Волгоградской области.

Состояние всех тяжелораненых, находящихся в больницах Волгограда, стабилизировано.

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По данным облминздрава, "их состояние удовлетворительное", у этих раненых черепно-мозговые травмы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, в больницах города находятся 46 пострадавших в терактах на вокзале и в троллейбусе.

В волгоградском облправительстве ранее рассказали, что этим утром на консилиуме врачей решался вопрос о возможной отправке в Москву двух человек, один из которых находится в военном госпитале, а второй - в больнице № 1.