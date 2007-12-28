Яценюк: избрание вице-спикеров не стоит на повестке

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что вопрос об избрании первого заместителя председателя и заместителя председателя Верховной Рады Украины будет решен на следующей сессии парламента. Об этом спикер заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на данный момент этот вопрос не стоит в повестке дня.

«Давайте дождемся следующей сессии и, скорее всего, после этого он будет решен», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он пошутил, что и сам справляется с обязанностями президиума ВР.

«Вы видите, как мне хорошо работать. Я справляюсь один за троих», - добавил председатель парламента.