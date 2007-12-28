Тимошенко: БЮТ может поддержать КПУ в вопросе о первом вице-спикере

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что БЮТ может поддержать кандидатуру фракции коммунистов на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины за их сегодняшнюю поддержку государственного бюджета на 2008 год.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мы обсудим такую возможность. Но пока такое предложение не возникало».

Премьер-министр подчеркнула, что в ходе доработки государственного бюджета были учтены все предложения всех фракций – Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов. «Мне очень жаль, что сегодня снова в зале происходило политиканство, что из-за своих политических интриг сегодня часть зала не проголосовала за бюджет, в котором согласована со всеми фракциями каждая буква», - сообщила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО высказала сожаление, что фракции Партии регионов и Блока Литвина не поддержали закон о госбюджете.

«Коммунисты – единственные, кто сдержали свое слово и действительно проголосовали, а другие фракции – Партия регионов и Блок Литвина, несмотря на то, что все их замечания были учтены, в последнюю минуту дали команду фракциям не голосовать. Грустно, что так происходит в политике. Но вопреки всему, Украина получила бюджет», - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты». “За” проголосовали 235 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции БЮТ проголосовали 156 депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 71, из фракции КПУ – 8.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.