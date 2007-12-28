Суд отказал Партии Регионов в иске против Тимошенко и Турчинова

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Партии регионов о признании не соответствующими действительности заявления лидеров БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА о причастности «регионалов» к срыву 11 декабря голосования в Верховной Раде за назначение Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил адвокат БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО.

«Суд рассмотрел материалы, предоставленные прокуратурой и СБУ, посмотрел видеоматериалы, когда представитель Партии регионов вырвал карточку из системы электронного голосования «Рада»», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

По его словам, такое решение суда, по сути, означает подтверждение заявлений Ю.ТИМОШЕНКО и А.ТУРЧИНОВА о причастности Партии регионов к срыву голосования при утверждении лидера БЮТ на должность премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время голосования о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Депутаты от фракции БЮТ обратились к СБУ с просьбой возбудить уголовное дело о препятствовании депутатам в их волеизъявлении.

Между тем пресс-центр СБУ 12 декабря сообщил, что специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ не выявила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

12 декабря заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов обратится в суд, если коалиция не принесет извинения за беспочвенные обвинения о вмешательстве в работу электронной системы голосования «Рада».