Луценко вернул днепропетровской милиции старого начальника

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО представил руководящему составу милиции Днепропетровской области нового начальника областного управления внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Александр БОБЫЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в отличие от нового начальника управления МВД в Крыму, которого министр представлял ранее, он вручает А.БОБЫЛЕВУ «билет не на войну, а на конструктивную работу».

Руководитель МВД рекомендовал новому начальнику днепропетровской милиции минимизировать кадровые перестановки в областном управлении и городских и районных управлениях внутренних дел.

Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил экс-начальника УМВД в Днепропетровской области полковника Ивана СТУПАКА за высокоэффективную и полноценную работу и вручил ему почетное отличие МВД.

Справка УНИАН. 44-летний генерал-лейтенант А.БОБЫЛЕВ занимал должность начальника УМВД в Днепропетровской области с декабря 2005 года по февраль 2007 года.

Свой путь в органах внутренних дел он начал в 1985 году милиционером конвойного отделения при изоляторе временного содержания УВД г. Днепропетровска. С 1986 по 1989 год учился в Волгоградской спецшколе подготовки начальственного состава МВД, в 1993-1998-м - Донецком институте внутренних дел МВД Украины.

Работал инспектором спецкомендатуры отдела внутренних дел Баглийского района, участковым инспектором, оперуполномоченным уголовного розыска УВД г. Днепродзержинска, начальником уголовного розыска Юрьевского райотдела милиции, заместителем начальника уголовного розыска в Днепропетровской области, начальником Кировского РО г. Днепропетровска, начальником Днепродзержинского городского управления. В 2002 - заместитель начальника Управления МВД Украины в Днепропетровской области, в 2003-м первый замначальника Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины (на этом посту ему присвоено звание генерал-майора милиции). В 2005-2007 году А.Бобылев - начальник УМВД в Луганской области.

А.БОБЫЛЕВ баллотировался в народные депутаты Украины по списку блока “Наша Украина – Народная самооборона” (№81).