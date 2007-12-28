Ехануров взял на себя обязательства на 13 миллиардов

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ обещает в 2008 году решить три острейших вопроса своего ведомства – обеспечить оборонный бюджет на уровне по меньшей мере 13 миллиардов гривен, повысить заработную плату и существенно улучшить ситуацию со строительством жилья для военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом глава ведомства заявил, поздравляя военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины центрального аппарата Министерства и Генерального штаба ВСУ с наступающими праздниками.

“Беру на себя обязательство обеспечить бюджет на уровне минимум 13 миллиардов гривен, поднять зарплату военнослужащим и обеспечить увеличение строительства жилья”, – цитирует министра оборонного ведомства Управление пресс-службы.

Ю.ЕХАНУРОВ также добавил, что министр финансов пообещал уже со второй половины февраля существенно увеличить оборонный бюджет страны.